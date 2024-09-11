Корина Мунтян, преподаватель и предприниматель: Европа для меня — это возможности для развития

Основательница Friendly School Корина Мунтян уже более 19 лет преподает английский язык сотням учеников. Она стремится дать каждому из них возможность подружиться с одним из самых распространенных языков в мире, особенно на европейском и американском континентах.

«Я хочу, чтобы Молдова стала местом, где мы хотим жить и развиваться. У нас дома может быть хорошее будущее, которое мы вместе строим изо дня в день», — говорит преподавательница.

Корина считает, что общее будущее зависит от участия каждого гражданина и социальной ответственности, и что возможности для личного и профессионального роста, которые она связывает с Европой, должны быть доступны в Молдове.

«Европа для меня — это возможности развития, качественные услуги, высокие стандарты, чистые города, хорошие дороги и неравнодушные люди», — заключает Корина Мунтян.

Видео можно посмотреть по ссылке:

https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1923626921394136/