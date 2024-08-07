Влада Вуткарэу, предпринимательница: Европа — это свобода действовать без страха и с меньшими рисками

Влада Вуткарэу уже 14 лет работает в сфере управления отходами, занимается разработкой проектов по раздельному сбору и переработке отходов. Она уверена, что каждый из нас может положительно влиять на окружающую среду и поддерживать инициативы по устойчивому развитию.

«Я всегда мечтала изменить что-то в обществе и реализовать проекты, которые сократят загрязнение отходами», — говорит Влада Вуткарэу. Предпринимательница хотела бы, чтобы все граждане своим примером способствовали развитию страны, оценили бы свой потенциал и нашли способы, с помощью которых мы можем отличиться как страна.

«Европа для меня означает континент, частью которого является Республика Молдова, и естественно желаю процветания Европы, свободного передвижения людей, товаров и денег. Европа для меня — это свобода действовать без страха, меньшее количество политических, экономических, бюрократических рисков и уважение друг к другу», — отмечает Влада.

Влада Вуткарэу помогает сохранению окружающей среды и прилагает значительные усилия, чтобы изменить общество, в котором мы живем, сделать его лучше. Она стремится к сокращению количества отходов и вреда от них, и хочет, чтобы экология стала приоритетом для граждан так же, как это происходит в развитых странах Евросоюза.

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